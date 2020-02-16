جاستين بيبر وزوجته هايلي بالدوين يحتفلان بعيد الحب في الملاهي.. صور

التقطت عدسات الباباراتزي صورًا للثنائي الشهير المغني الكندي جاستين بيبر وزوجته عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين أثناء احتفالهما بعيد الحب الذي صادف الجمعة الماضية.
وظهرت هايلي بالدوين مرتدية بلوفر أحمر ليتماشى مع أجواء عيد الحب فيما اختار جاستين بيبر الاحتفال بالأجواء الرومانسية بإطلالة كاجوال، فيما، قضى الثنائي الشهير عيد الحب في مدينة ألعاب.
كان حفل زفاف وعقد قران ثاني أقيم لـ جاستين بيبر وهايلي بالدوين في أحد منتجعات جنوب ولاية كاليفورنيا بحضور أصدقائهما المقربين منهم كيندال وكايلي جينر، في شهر أكتوبر الماضي.
يشار إلى أن جاستين بيبر وهايلي بالدوين تزوجا في شهر سبتمبر من العام الماضي، في حفل زفاف سري في ولاية نيويورك الأمريكية.