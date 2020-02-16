جاستين بيبر وزوجته هايلي بالدوين يحتفلان بعيد الحب في الملاهي.. صور





وظهرت هايلي بالدوين مرتدية بلوفر أحمر ليتماشى مع أجواء عيد الحب فيما اختار جاستين بيبر الاحتفال بالأجواء الرومانسية بإطلالة كاجوال، فيما، قضى الثنائي الشهير عيد الحب في مدينة ألعاب.





كان حفل زفاف وعقد قران ثاني أقيم لـ جاستين بيبر وهايلي بالدوين في أحد منتجعات جنوب ولاية كاليفورنيا بحضور أصدقائهما المقربين منهم كيندال وكايلي جينر، في شهر أكتوبر الماضي.



