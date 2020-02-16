إيرباص: مصر للطيران أول مشغل لطرازي A320neo وA220 في الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت شركة "إيرباص" عن تسليم أول طائرة من طراز A320neo من أصل 15 طائرة من عائلة طائرات A320neo المقرر تسليمها لشركة مصر للطيران بعقد شراكة مع شركة "إيركاب" لتأجير الطائرات، لتكون بذلك أول شركة تُشغل طرازي A320neo وA220 معًا من الطائرات الحديثة ذات الممر الواحد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.





وتأتي إضافة طرازي A320neo وA220 في إطار خطط شركة مصر للطيران الهادفة إلى تحديث وتطوير جميع طائرات أسطولها ذات الممر الواحد.





هذا وتم تزويد طائرة مصر للطيران بمحركات من طراز LEAP-1A من شركة "سي إف إم إنترناشيونال"، فضلًا عن تصميم المقصورة الواسع المكون من درجتين وبما مجموعه 142 مقعدًا بواقع 16 مقعد في درجة رجال الأعمال، والتي توفر 48 بوصة (122 سنتيمترا) لكل مقعد، و126 مقعدًا في الدرجة السياحية موفرة من 29 إلى 30 بوصة (74-76 سنتيمتر) للمقعد الواحد، كما توفر الطائرة مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالإنترنت التي تتيح تجربة مميزة للمسافرين على متنها.





ووصل عدد طائرات إيرباص التابعة لأسطول مصر للطيران إلى 21 طائرة، من بينها 7 طائرات من طراز A220 حتى نهاية يناير 2020.





وتتمتع عائلة A320neo بهيكل عريض يعد الأوسع ضمن فئته، وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة، بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود عن كلّ مقعد، هذا وتمتاز A320neo بمستويات منخفضة من الانبعاثات، فضلًا عما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق.