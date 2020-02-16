سلطنة عمان تحذر من خطورة توقف السفن الحربية في مضيق هرمز

قال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي إن الكثير من السفن الحربية في مضيق هرمز مبعث قلق.





وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عمانية أن تواجد السفن العسكرية بكثرة في مضيق هرمز "ربما يؤدي إلى حدوث أخطاء وزيادة في حدة التوتر".





وأوضح أن خطر اندلاع مواجهة في مضيق هرمز أكبر من أي مكان آخر في الخليج.





وتابع الوزير المسؤول عن السئون الخارجية قائلا إن لدى البعض "الحق في الشعور بالقلق من تصعيد التوتر في المنطقة".



