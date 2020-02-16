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أخبار العالم

سلطنة عمان تحذر من خطورة توقف السفن الحربية في مضيق هرمز

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:57 م
يوسف بن علوي وزير
يوسف بن علوي وزير الخارجية بسلطنة عمان
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رحيم يسري
قال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي  إن الكثير من السفن الحربية في مضيق هرمز مبعث قلق.

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عمانية أن تواجد السفن العسكرية بكثرة في مضيق هرمز "ربما يؤدي إلى حدوث أخطاء وزيادة في حدة التوتر".

وأوضح أن  خطر اندلاع مواجهة في مضيق هرمز أكبر من أي مكان آخر في الخليج.

وتابع الوزير المسؤول عن السئون الخارجية قائلا إن لدى البعض "الحق في الشعور بالقلق من تصعيد التوتر في المنطقة".

وفي وقت سابق قال بن علوي إن تحدي إيران لن يفيد، مشيرا إلى التعايش معها في عهد الشاه، مؤكدا " إذا عملنا على تنظيم مصالحنا لربما أعطانا ذلك شعورا بالسلم".
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