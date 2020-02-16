الجماهير ترفضه.. محمد رمضان يحذف بوست حفل السوبر المصري

وكشف عدد من التقارير، عن وجود نية من قبل الشركة المنظمة لمباراة السوبر المصري المقرر إقامتها بين الأهلى والزمالك بشأن استبعاد فقرة محمد رمضان الغنائية من مراسم اللقاء.





وكانت الشركة المنظمة أعلنت الاستعانة بالفنان المصري محمد رمضان لتقديم حفل نهائى السوبر، إلا أن الغضب الجماهيري الكبير ضده على "تويتر" في الفترة الأخيرة بسبب أزمته الشهيرة مع الطيار وتسببه في فصله من عمله، أدى إلى وجود نية قوية لدى الشركة بإلغاء تقديمه للحفل والاستعانة بأي فنان آخر.





وأعلن الأهلي السفر إلى الإمارات غدا، الاثنين، وهو الأمر نفسه بالنسبة للزمالك، والذى قرر السفر إلى الإمارات غدًا.





حذف الفنان محمد رمضان "البوست" الخاص بإحياء حفل مباراة السوبر المصري المقرر إقامتها بين الأهلى والزمالك الخميس المقبل بالإمارات.وكان محمد رمضان قام بنشر بوست خلال الأيام الماضية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أكد خلاله إحياء حفل السوبر المصري، وعاد الفنان المصري ليثير الجدل من جديد بعد أن قام بحذف البوست خلال الساعات الماضية وسط أنباء قوية تشير إلى إلغاء الحفل.