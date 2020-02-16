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أخبار العالم

الصحة السعودية تعلن خروج طلابها العائدين من ووهان من الحجر الصحي

الأحد 16/فبراير/2020 - 05:01 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، سلامة الطلاب السعوديين العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية، مصدر فيروس كورونا المستجد

وقالت الوزارة وفق ما نقلته الصحف السعودية إن الطلاب لم يصابوا بفيروس كورونا المستجد، حيث جاءت العينة الثانية التي أخذت منهم، والتي ظهرت نتيجتها ظهر اليوم سليمة.

وغادر الطلاب الحجر الصحي بعد الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وإجراء كل الإجراءات الطبية المطلوبة.

يذكر أن الطلاب العشرة كانوا قد وصلوا إلى المملكة قبل أسبوعين بعد صدور التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين. 

وأعادت الصحة السعودية التأكيد أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في المملكة.


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