وكالة الفضاء: إنشاء أول قمر صناعي تعليمي للجامعات المصرية في 2020

قال الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصري، إنه سيتم إنشاء أول قمر صناعى تعليمى للجامعات المصري فى 2020، مؤكدًا ان هذا القمر لن يكون مختلف عن أى قمر أخرى.

وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن أهمية هذا القمر تتيح لـ طلاب الجامعات تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وذلك من الناحية العلمية و العملية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصري، أنه تم اختيار بعض الجامعات فى مصر وتم عمل برامج تدريبية لهم عن تلك القمر، مؤكدًا أن الجامعات حكومية وخاصة وايضًا معاهد بإجمالى 18 جامعة.

ولفت الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصري، إلى أنه قاموا بعمل برنامج تعليمى فى ثلاثة أماكن بمصر بإجمالى 415 طالب وطالبة، وتم اختيار بعض الجامعات للاستمرار.