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رياضة

30 دقيقة.. الرجاء المغربي يهدد مرمى الإسماعيلي ومحمد مجدي يتسبب في إيقاف المباراة

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:44 م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
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عمرو أبوبكر
مرت 30 دقيقة من مباراة الإسماعيلي والرجاء المغربي ومازال التعادل السلبي مسيطرا على النتيجة، في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

دخل الإسماعيلي المباراة متمركزًا بشكل مميز في صفوفه مانعًا لأي اختراق من هجوم الرجاء في الدقائق الأولى من اللقاء.

في الدقيقة 6 من عمر المباراة، توغل لاعبو الرجاء المغربي بين لاعبي الإسماعيلي ولكن انتهت الهجمة عند محمد مجدي حارس مرمى الدراويش، وانفرد حميد أحداد بالحارس وسدد الكرة أعلى المرمى بطريقة غريبة.

وواصل الرجاء الضغط على الإسماعيلي في ربع الساعة الأولى من المباراة من دون تسجيل أهداف، واكتفى الدراويش بالدفاع والتراجع في منتصف الملعب.

واستمرت المباراة تجاه مرمى الإسماعيلي حتى الدقيقة 28 حيث انطلق همام طارق من الناحية اليسرى، وتوغل بين لاعبي الرجاء ومرر كرة الى فخر الدين بن يوسف الذي سدد كرة من خارج منطقة الجزاء ولكن تصطدم بأحد لاعبي الرجاء وتخرج لركلة ركنية.

وخرج دونجا لاعب الإسماعيلي مصابًا، بعد تدخل مع أحد لاعبي الرجاء في منتصف الملعب، وتلقى العلاج ودخل للمباراة مرة اخرى.

ومن بعده في الدقيقة 31 من عمر المباراة لعب الرجاء هجمة مرتدة أرسلها من منطقة جزائه الى منطقة جزاء الإسماعيلي ولكن انطلق محمد مجدى حارس مرمى الدراويش، وأخرجها بعيدًا عن مرماه ولكنه تعرض للإصابة وتلقى العلاج داخل أرض الملعب وتوقف المباراة حتى الإنتهاء من علاج حارس الدراويش. 

ودخل الإسماعيلي بالتشكيل التالي:

حارس مرمى: محمد مجدى

الدفاع: محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – أسامة إبراهيم

الوسط: محمود دونجا – محمد بيومى – محمد صادق – محمد الشامى – همام طارق

الهجوم: فخر الدين بن يوسف
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