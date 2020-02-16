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أخبار العالم

سقوط قتلى ومصابين.. انفجار سيارة مفخخة في سوريا بالقرب من الحدود التركية

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:05 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن سيارة مفخخة قد انفجرت في منطقة تل أبيض السورية، وذلك بالقرب من الحدود التركية. 

كما قالت الوكالة إن هذا الانفجار أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، دون ذكر مزيد من التفاصيل. 

ودخلت القوات التركية مدينة تل أبيض منذ أشهر، وذلك عقب إعلانها عن عملية عسكرية في الأراضي السورية، في تعدٍ واضح على السيادة السورية. 

ونفت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، صحة الأنباء التي تحدثت عن مشاركتها في العمليات العسكرية في منطقة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال كينو كبريئل المتحدث باسم "قسد" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" إن المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام "عارية عن الصحة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد أمس باستهداف قوات الجيش العربي السوري في إدلب إذا لم تنسحب من مواقعها قبل نهاية الشهر، مؤكدًا أنه لا حل للأزمة من دون هذا الانسحاب.
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