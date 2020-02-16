هل الحجامة وسيلة علاج مشروعة في الإسلام؟.. أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الحجامة وسيلة من وسائل العلاج.





وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار، أن النبي يقول: إن الشفاء في ثلاث: كية نار، أو شرطة محجم، أو شربة عسل.





وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الحجامة من الوسائل العلاجية التي عرفتها الحضارات البشرية القديمة، وتعتبر أيضًا من الموروثات الطبية التي أجازها الشرع الشريف، وهي من الوسائل الاستشفائية التي تفتقر إلى معرفة مواضع نفعها وضررها.



