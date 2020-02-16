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ديني

هل الحجامة وسيلة علاج مشروعة في الإسلام؟.. أمين الفتوى يجيب

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:26 م
هل الحجامة وسيلة
هل الحجامة وسيلة علاج مشروعة في الإسلام .. أمين الفتوى يجيب
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محمود ضاحي
قال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الحجامة وسيلة من وسائل العلاج.

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار، أن النبي يقول: إن الشفاء في ثلاث: كية نار، أو شرطة محجم، أو شربة عسل.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الحجامة من الوسائل العلاجية التي عرفتها الحضارات البشرية القديمة، وتعتبر أيضًا من الموروثات الطبية التي أجازها الشرع الشريف، وهي من الوسائل الاستشفائية التي تفتقر إلى معرفة مواضع نفعها وضررها.

وأضاف "جمعة" خلال لقائه بأحد الدروس الدينية في إجابته على سؤال ورد إليه مضمونه: "ما حكم عمل الحجامة؟"، أن النبي (صلى الله عليه وسلم) فعل الحجامة، فحكمها حكم الإباحة ولا حرج فيها.
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