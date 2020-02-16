بعد تصدرها تريند جوجل.. أبرز إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة.. شاهد

وكانت شر ظهور شام الذهبى بعد طلاق والدتها عن المنتج طارق العريان، وكانت تصدرت تريند جوجل والسوشيال ميديا خلال الفترة الاخيرة واخرها تصدرها اليوم بعد الاعلان عن حبيبها





وتألقت شام الذهبى بأطلالات مميزة ومختلفة، ومن ابرز اطلالتها فساتين الستومك وغيرها من الاطلالات المختلفة









وابرز اطلات شام الذهبي الملابس الكلاسيكية التي يمكن ان تناسب اي امرأة حيث تظهر دائما بالجواكت الكلاسيك والبنطلون الواسع القماش وعدم اعتمدها علي الجينز بشكل اساسي في اطلالاتها









وننشر افضل اطلالات شام الذهبي التي تميزت بها ، شاهد الصور