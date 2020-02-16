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مرأة

بعد تصدرها تريند جوجل.. أبرز إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة.. شاهد

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:51 م
صدى البلد
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ريهام قدري
لمع اسم شام الذهبي ابنة الفنانة السورية اصالة نصري والتي بدأت في ظهورها بشكل كبير خلال  الفترة الاخيرة مع والدتها ،و بدأت في الاعلان عن مستشفي تجميلية خلال عام 2019 
وكانت شر ظهور شامالذهبى بعد طلاق والدتها عن المنتج طارق العريان، وكانت تصدرت تريند جوجل والسوشيال ميديا خلال الفترة الاخيرة واخرها تصدرها اليوم بعد الاعلان عن حبيبها 

وتألقت شامالذهبى بأطلالات مميزة ومختلفة، ومن ابرز اطلالتها فساتين الستومك وغيرها من الاطلالات المختلفة 


وابرز اطلات شام الذهبي الملابس الكلاسيكية التي يمكن ان تناسب اي امرأة حيث تظهر دائما بالجواكت الكلاسيك والبنطلون الواسع القماش وعدم اعتمدها علي الجينز بشكل اساسي في اطلالاتها 


وننشر افضل اطلالات شام الذهبي التي تميزت بها ، شاهد الصور
بعد تصدرها تريند جوجل.. أبرز إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة.. شاهد
بعد تصدرها تريند جوجل.. أبرز إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة.. شاهد
بعد تصدرها تريند جوجل.. أبرز إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة.. شاهد
بعد تصدرها تريند جوجل.. أبرز إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة.. شاهد
بعد تصدرها تريند جوجل.. أبرز إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة.. شاهد
بعد تصدرها تريند جوجل.. أبرز إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة.. شاهد
بعد تصدرها تريند جوجل.. أبرز إطلالات شام الذهبي ابنة أصالة.. شاهد
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