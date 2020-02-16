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أخطر من كورونا.. متحدث النواب يعلق على قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء

الأحد 16/فبراير/2020 - 10:59 م
صلاح حسب الله
صلاح حسب الله
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حمزة شعيب
علق النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، على قرار نقابة الموسيقيين منع أغاني المهرجانات.

وقال النائب صلاح حسب الله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "تواصلت مع الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين وطالبته بالثبات في مواجهة ظاهرة المهرجانات التي تستهدف تغيير هوية الدولة".

وتابع "مواجهة المهرجانات مسؤولية مشتركة بين الجميع في الدولة"، مردفا "مصر كانت تصدر للعالم العربي الفن والطرب والآن هناك شخص يخلع ملابسه على المسرح ويدعي أنه الأفضل".

واختتم "المهرجانات التي تسمى كذبا بالفن أخطر فيروس أخطر على مصر من كورونا".

وأصدر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قرارًا بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا.

يأتي ذلك بعد ساعات من الجدل الذي أُثير بعد حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة، وغناء أغنية "بنت الجيران" بنسختها القديمة وما تحتويه من كوبليه "أشرب خمور وحشيش".

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