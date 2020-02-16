الدوري الإسباني.. هدف مبكر يمنح الضيوف سيلتا فيجو التقدم على ريال مدريد بالشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وضيفه سيلتا فيجو بتقدم الأخير بهدف دون رد، فى الجولة الـ 24 من الدورى الإسبانى، على ملعب "سانتياجو برنابيو".
وسجل فيدور سمولوف الهدف الأول في شباك أصحاب الأرض ريال مدريد بعد مرور 7 دقائق، من تمريرة حاسمة من زميله ياجو أسباس.
وشهد التشكيل عودة النجم البلجيكى ايدين هازارد والذي يغيب عن المشاركة منذ نوفمبر الماضي بداعي الإصابة.
ويدخل فريق ريال مدريد بقيادة مدربه زين الدين زيدان المباراة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لفض الشراكة مع برشلونة والانفراد بصدارة الدوري الإسباني.
في المقابل يطمح فريق سيلتا فيجو الذي يقدم نتائج كارثية في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ريال مدريد، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد سيلتا فيجو في المركز الـ 18 بـ 20 نقطة.