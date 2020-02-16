الدوري الإسباني.. هدف مبكر يمنح الضيوف سيلتا فيجو التقدم على ريال مدريد بالشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وضيفه سيلتا فيجو بتقدم الأخير بهدف دون رد، فى الجولة الـ 24 من الدورى الإسبانى، على ملعب "سانتياجو برنابيو".





وسجل فيدور سمولوف الهدف الأول في شباك أصحاب الأرض ريال مدريد بعد مرور 7 دقائق، من تمريرة حاسمة من زميله ياجو أسباس .





وشهد التشكيل عودة النجم البلجيكى ايدين هازارد والذي يغيب عن المشاركة منذ نوفمبر الماضي بداعي الإصابة.

