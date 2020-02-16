أخبار البرلمان.. هبوط أسعار 4 سلع ووصول الدولار لـ 15 جنيها في هذا الموعد.. ونواب يهاجمون إدارات المدارس بسبب لعبة خطرة

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأحد 16 فبراير:

هبوط في سعر الدولار أمام الجنيه وتراجع سعر الذهب وتوقعات بانخفاض أسعار النفط عالميًا، كل المؤشرات الاقتصادية دلت على ذلك قبل حدوثه وذلك بسبب الحرب التجارية بين أمريكا والصين خلال الفترة السابقة كما أن أزمة فيروس كورونا كان لها تأثير قوي في الهبوط.





ناشد النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم، بمتابعة توجيهاتها علي مستوي المدارس بمختلف محافظات مصر بشأن خطورة لعبة "كسارة الجمجمة" التي يقوم بها الطلاب والمنتشرة بشكل إلكتروني، على تطبيق TikTok.





طالب هاني النواصرة عضو مجلس النواب، بضرورة إطلاق حملات توعية من جانب جميع المدارس، وإعادة وتنظيم الأنشطة المدرسية وتفعيل الشرطة المدرسية حول أخطار ممارسة الألعاب الخطيرة داخل المدرسة وخارجها.









تقدم النائب طارق متولى عضو مجلس النواب ببيان عاجل، لرئيس مجلس الوزراء، بشأن وجود العديد من المنتجات الطبية والأغذية غير المطابقة للمواصفات في الأسواق المصرية، والمصنعة في مصانع تحت بير السلم، والتي تهدد صحة المواطنين بشكل مباشر، ما يستوجب سرعة وضع حل لهذه الكارثة التي تنعكس على الصحة العامة، وفى نفس الوقت تهدر ملايين الجنيهات على الخزانة العامة للدولة.









أكد ممثل وزارة المالية، محمد نيازي، علي ضرورة أن تكون عناصر التنمية المحلية بمختلف محافظات مصر مؤهلة لتطبيق قانون الإدارة المحلية الجديد خاصة فيما يتعلق بتطبيق الموازنات المستقلة على مستوى جميع المراكز والمدن بعد أن كان يتم تطبيق هذه الموازنات على مستوى ديوان عام المحافظات.





أكد اللواء حمدى الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية ضرورة إعفاء منصب المحافظ من الأدوات الرقابية المنتظر تطبيقها بقانون الإدارة المحلية الجديد، وخاصة فيما يتعلق بسحب الثقة من خلال الاستجواب.





أعلنت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، موافقتها خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد عطا سليم، عن إلزام الدولة بحماية حقوق المجتمعات المحلية فى الانتفاع الجماعى والفردى والتبادل غير التجارى للموارد الإحيائية والمعارف التقليدية والابتكارات وحقوق الممارسين التقليديين بتلك المجتمعات فى استمرار ممارسة نشاطهم وتطويره فى حدود القانون والأعراف السائدة.



