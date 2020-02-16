كسارة الجمجمة تصل البرلمان.. وجون طلعت يطالب بمواجهة مجتمعية شاملة

ناشد النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وزارة التربية والتعليم، بمتابعة توجيهاتها علي مستوي المدارس بمختلف محافظات مصر بشأن خطورة لعبة "كسارة الجمجمة" التي يقوم بها الطلاب والمنتشرة بشكل إلكتروني، على تطبيق TikTok.





جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الأحد، مؤكدا علي الوزارة لا يجب أن تكتفي بتوجه كتاب دوري للمديريات، ولكن لابد من متابعة دقيقة علي أرض الواقع بالتوعية وتفعيل التحذيرات من خلال الإذاعة المدرسية والمدرسين بالفصول، مشيرا إلي أن الأسرة المصرية عليها دور موازي لهذه الجهود الحكومية، بتوعية أبنائهم وتحذيرهم من ممارسة هذه الألعاب الخطرة.





ولفت عضو مجلس النواب، إلي ضرورة التوعية المجتمعية من جانب رواد ومشاهير السوشيال ميديا، لما لهم من تأثيرات وانتشار واسع، مؤكدا علي أن مواجهة مثل هذه الألعاب من المنبع وفى البداية أفضل بكثير من انتشارها بشكل أكبر بين الأطفال والطلاب ومن ثم ترتب عليها العديد من النتائج السلبية عليهم وعلي الأسرة مثلما حدث جراء لعبة الحوت الأزرق التى انتشرت بنفس الطريقة العام الماضي.





وأكد علي المسؤولية علي الجميع من أجل ضرورة الحرص على سلامة الطلاب وحمايتهم من خطورة هذه الألعاب الإلكترونية والبرمجيات والتي تؤثر على حالتهم المزاجية وتدفعهم دائما لإيذاء أنفسهم أو إيذاء من حولهم، مع ضرورة أيضا الاهتمام بالأنشطة المدرسية التى تتلاءم مع كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة، ويتم تطبيقها مع الطلاب بكل جدية ونشاط.





وانتشرت خلال الأونة الأخيرة، لعبة كسارة الجمجمة، بين الطلاب، من خلال التطبيقات الإلكترونية، حيث يستدرج طالبان أو طالبتان زميل أو زميلة ثالث، بحجة اللعب معهما من خلال قفزهم جميعًا معُا، وأثناء القفزة يقوم الزميلان على الأرض بعرقلة الأخر في الهواء فيقع على ظهره.