هبوط أسعار 4 سلع مهمة ووصول الدولار لـ 15 جنيها في هذا الموعد

في البداية كشف سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن أبرز السلع والمنتجات التي ستشهد انخفاضا كبيرا خلال الفترة المقبلة بعد هبوط سعر الدولار.
وأكد "البطيخي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من أبرز هذه السلع الزيت والسكر والأرز والدقيق نتيجة لهبوط سعر الدولار، مؤكدًا أن الجنيه المصري أصبح أقوى العملات أمام الدولار وبناء على ذلك ستنخفض جميع السلع المستوردة من الخارج.
وأوضح النائب أن معدلات السياحة المصرية تعافت وتحويلات المصريين بالخارج تحسنت والاستثمار داخل مصر زاد بشكل ملحوظ، مؤكدًا أن الدولار سيكسر الـ 15 جنيها خلال هذا العام نتيجة لهذه الإصلاحات الاقتصادية.
كما قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن سبب تراجع الدولار الأسبوع الماضي والتوقعات العالمية بانخفاض سعر برميل النفط لـ 40 دولارا، سببها الأزمات السابقة بين أمريكا والصين إضافة إلى أزمة فيروس كورونا.
وأكد "السيد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن جميع الأزمات الاقتصادية في العالم بشرى سارة لمصر لانخفاض السلع والمنتجات المستوردة من الخارج، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد أنخفاض أسعار الزيت والسكر والدقيق فضلا عن هبوط أسعار السيارات بشكل كبير خلال هذا العام.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الدولة حددت في الموازنة سعر برميل النفط بـ 68 دولارا ووصوله لـ 40 دولارا للبرميل عالميًا، سيكون له تأثير قوي لهبوط سعر البرميل في الموازنة الجديدة.
وقال النائب إن الفترة الماضية كانت خير دليل على تراجع الدولار حيث انخفض سعر المنتجات الاستهلاكية فضلا عن تراجع مدخلات البناء فالحديد تراجع لـ300 جنيه والاسمنت أيضا وذلك دليل واضح على تباطئ معدلات التجارة العالمية وهبوط الدولار.