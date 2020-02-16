26 فبراير.. افتتاح معرض فاروق حسني بمجمع الفنون

يفتتح معرض الفنان فاروق حسنى بحضور الدكتور خـــــالـــــــد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية و داليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون والفنان إيهاب اللبان مدير مجمع الفنون وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 بمجمع الفنون " قصر عائشة فهمى " بالزمالك.





و صــــــرح إيهاب اللبان مـــديـــر مجمع الفنون بأن المعرض يحتوى على 52 عملًا فنيًا من أحدث إنتاجات الفنان مابين عامى 2018 و 2019 .



