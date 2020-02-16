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ثقافة

26 فبراير.. افتتاح معرض فاروق حسني بمجمع الفنون

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:43 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يفتتح معرض الفنان فاروق حسنى بحضور الدكتور خـــــالـــــــد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية و داليا مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمراكز الفنون  والفنان إيهاب اللبان مدير مجمع الفنون وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020 بمجمع الفنون " قصر عائشة فهمى " بالزمالك.

و صــــــرح إيهاب اللبان مـــديـــر مجمع الفنون بأن المعرض يحتوى على 52 عملًا فنيًا من أحدث إنتاجات الفنان مابين عامى 2018 و 2019 .

ويعود الفنان فاروق حسنى فى هذا المعرض إلى الكولاج وهى تجربة ارتادها فى الثمانينات من القرن الماضى إلى جوار تجربته التجريدية التى عكف على تقديمها عبر تاريخه الفنى الكبير، ويستمر المعرض حتى 19 مارس 2020.
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