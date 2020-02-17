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عزة عبد الحميد: الناس اعتادت أن ترى عمدة القرية سيدة.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 04:16 ص
عزة عبد الحميد
عزة عبد الحميد
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إبراهيم القادري
قالت عزة عبد الحميد عمدة قرية "كوم الحجنة" بكفر الشيخ، إن الناس اعتادت أن ترى عمدة القرية "ست" ويمكن أن تقوم بحل مشاكلهم وتراعي مصالحهم وهذا هو أهم شيء في العمدة .

وأضافت عزة عبد الحميد خلال لقائها في برنامج مساء "دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن أهم شىء في العمدة أن يكون شخصيته قوية وأن يكون محبوب من الناس وأن يكون عند كلمته ويقوم بحل مشاكل الناس .

وأوضحت عزة عبد الحميد، أن الناس عندما يقومون بترشيح أحد يكون لديهم ثقة أن يقوم العمدة بتحقق ما يتمنوه بالإضافة إلى الخدمات مثل الصرف الصحى وبناء المدارس .

وتابعت عزة عبد الحميد ، أن العمودية جاءت بعد وفاه زوجى وهو كان العمدة بالإضافة إلى أنه بعدما توفي زوجي قاموا اهل البلدة بترشيحي وهذا منذ 5 سنوات.

واستكملت عزة عبد الحميد، أن أيام زوجى كنت أقوم بحضور الجلسات معه بالاضافة إلى انني كنت اشارك في حل الخلافات وهذا ما جعل لدي خبرة والجدير بالذكر ان جدى امى كان عمدة وجدى ابى كان عمدة.

وأشارت إلى أن حب الناس من أهم الصفات التي تميز العمدة والقوة والحزم في اتخاذ القرارات.
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