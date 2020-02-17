مضمونة ورخيصة .. طريقة عمل بسطرمة أحلى من المحلات

بدخول المدارس تحتاج كثير من السيدات إلى التنويع في سندوتشات وجبة الإفطار للأطفال، وتعد البسطرمة من أفضل الخيارات، لكن بسبب انتشار التلوث واللحوم الفاسدة يصبح شراء البسطرمة من الأمور المقلقة بعض الشئ، لذا نقدم لكِ طريقة عمل البسطرمة للشف نجلاء الشرشابي:
•مكونات البسطرمة :-
عرق لحمة فيليه وش الفخدة
كوب حلبة حصى مطحونة
كوب بابريكا
نصف كوب كزبرة جافة ناعمة
نصف كوب ملح
كوب ثوم مفروم
ملعقة كبيرة فلفل أسود
ماء للعجن
•طريقة عمل البسطرمة :-
* تخلط الحلبة والبابريكا والكزبرة والثوم والملح والفلفل الأسود.
* يوضع العرق فى صينية ويوضع فوقه إناء ثقيل ليفرز الماء من اللحمة ويمكن وضعه على شبكة.
* يغطى العرق جيدًا بالخليط وتملأ به الفتحات.
* تترك معلقة فى مكان جيد التهوية لمدة أسبوع إلى تسعة أيام.
* يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة.
* يبلل الطبق بالماء ويقلب العرق على الوجه الآخر ويغطى بالخليط.
* يحفظ الخليط فى الثلاجة ويغطى به البسطرمة لو ازيلت قطع من التغطية.
* تقطع وتوضع فى الفريزر حتى الاستخدام.