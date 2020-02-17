مدير التعاقدات السابق في الأهلي: تعرضت لظلم وحسبي الله ونعم الوكيل

قال هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، إنه تعرض للظلم قبل رحيله عن النادي الأهلي ، مؤكدا أن لا يوجد مشاكل شخصية بينه وبين حسام غالي ومحمد فضل.
وأضاف: "حسبي الله ونعم الوكيل فيمن ظلمني في الأهلي، وهناك أشخاص يحملون سواد بداخلهم، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح له بالعمل من جديد داخل القلعة الحمراء.
وتابع هيثم عرابي عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لن يتم السماح لي بالعمل داخل الأهلي وراضي بتجربتي الجديدة".
وأتم: "أمير توفيق مدير التعاقدات يقدم مردودا جيدا خلال عمله في النادي الأهلي حاليا"