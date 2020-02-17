مدير التعاقدات السابق في الأهلي: تعرضت لظلم وحسبي الله ونعم الوكيل

لا يوجد مشاكل شخصية بينه وبين حسام غالي ومحمد فضل. قال هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، إنه تعرض للظلم قبل رحيله عن النادي الأهلي ، مؤكدا أن





وأضاف: "حسبي الله ونعم الوكيل فيمن ظلمني في الأهلي، وهناك أشخاص يحملون سواد بداخلهم، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح له بالعمل من جديد داخل القلعة الحمراء.