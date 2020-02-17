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فن

تعليق جريء من بسمة وهبة على قرار منع أغاني المهرجانات.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:22 ص
بسمة وهبة
بسمة وهبة
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آيه عاطف
عبّرت الإعلامية بسمة وهبة، عن استيائها من قرار منع أغاني المهرجانات، الذي صدر في الساعات القليلة الماضية من قبّل الفنان هاني شاكر.

وقالت بسمة، من خلال فيديو لها: "مش قادرة اتخيل ان كل الهجوم ده يبقى على شخص اسمه حسن شاكوش .. ماحنا قدام واقع .. نسبة كبيرة في مصر بتسمع الاغاني دي .. ومفيش حفلة ولا فرح  في مصر الا ولازم تلاقي فيها اغاني مهرجانات والناس مبسوطة".

بينما إختتمت حديثها قائلة :"اختلف .. اتفق .. لكن الحقيقة انه صعب اوي ان الهجوم يوصل بالطريقة دي وكمان بتحسبوا اخدوا فلوس قد ايه .. ما تسيبوا كل واحد في حالة .. احنا وصلنا للمرحلة ان الناس تحقد على شخص جايلة خير ورزق".
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