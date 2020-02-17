AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد العقوبة الأوروبية .. مانشستر سيتي: 180 مليون يورو للتخلي عن ستيرلينج

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:02 ص
رحيم ستيرلينج
رحيم ستيرلينج
Advertisements
ريهام بكير
قررت إدارة مانشستر سيتي الحفاظ على معظم نجوم الفريق خلال الموسم القادم، حتى بعد عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحرمانهم من المشاركة في دوري الأبطال لمدة عامين.

وأفادت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن مسؤولي السيتي حددوا سعر بيع عقد ستيرلينج بنحو 180 مليون يورو، في حال رغبة أحد الفرق بضمه في صيف 2020.

وخرجت تقارير إسبانية تتحدث عن تفكير ريال مدريد في ضم رحيم ستيرلينج، خاصة بعد العقوبات الأخيرة التي تعرض لها ناديه الإنجليزي من جانب اليويفا.

على جانب متصل، تحدث مسؤولو السيتي مع المدرب بيب جوارديولا عن رغبتهم في استمراره، مع التأكيد على رفع قضية استئناف خلال الأيام القادمة، من أجل تخفيف العقوبات الصادرة بحق النادي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جوارديولا يطلب التعاقد مع قاهر مانشستر سيتي

الهروب الكبير.. مانشستر سيتي يواجه شبح الانهيار بعد الحرمان من المشاركة في دوري الأبطال

المصائب تطارد عملاق البريميرليج.. عقوبة اليويفا تمنح لاعبى مانشستر سيتي حق الرحيل مجانا

ريال مدريد يجهز عرضا خياليا لضم نجم مانشستر سيتي

ترشيحاتنا

إسماعيل يوسف: هذا اللاعب أتمنى انتقاله من الأهلي إلى الزمالك.. تعرف عليه

تعليق حتحوت على إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في أفريقيا على استاد القاهرة.. فيديو

أخبار الرياضة..ميدو يوضح الفارق بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب..ميمي عبد الرازق يكذّب رئيس نادي الزمالك

أخبار الفن.. الصلح بين الشرنوبي وسارة الطباخ.. و"الموسيقيين" تصدم محمد رمضان وحسن شاكوش

طقوس غريبة.. قبائل إثيوبية تنفرد بعادات وتقاليد لا مثيل لها فى العالم.. شاهد

بدون جمل خارجة.. عمر كمال يغني بنت الجيران بعد التعديل على الهواء.. فيديو

AdvertisementS

ميدو يوضح الفارق بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب.. تفاصيل

«مش ملعب السلام بتاعكوا».. مرتضى منصور يسخر من بيانات الأهلي بشأن مباراة صن داونز ..فيديو

إيفونا: رحلت عن الأهلي غصب عني وسأزوره قريبا

إسماعيل يوسف: هذا اللاعب أتمنى انتقاله من الأهلي إلى الزمالك.. تعرف عليه

لمساندة اللاعبين.. فايلر يعرض على حسام عاشور إعفاءه من رحلة الإمارات

الأهلي يزف بشرى سارة لجماهيره قبل موقعة صن داونز.. فيديو

معاك إذن | مرتضى منصور يفتح النار على عمرو الجنايني .. فيديو

أخبار الرياضة..ميدو يوضح الفارق بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب..ميمي عبد الرازق يكذّب رئيس نادي الزمالك

تقارير: موقف كلوب من بيع واحد من الثلاثي صلاح وفيرمينو وماني

مدير التعاقدات السابق في الأهلي: تعرضت لظلم وحسبي الله ونعم الوكيل

خلصنا من صداع الاسطوانة المشروخة.. نبيل الحلفاوي يعلق على تعيين حكام نرويج في مباراة السوبر المصري

مرتضى منصور: الزمالك والترجي على استاد القاهرة بحضور 30 ألفا.. والجنايني خارج القصة ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | النصب التذكاري لشهداء ليبيا بكاتدرائية الإيمان في المنيا

أخبار السيارات : تخفيض أسعار تويوتا كورولا toyota corolla وهيونداي hyundai وجيلي geely في مصر.. ومزاد سيارات فبراير

طقوس غريبة.. قبائل إثيوبية تنفرد بعادات وتقاليد لا مثيل لها فى العالم.. شاهد