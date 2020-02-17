بعد العقوبة الأوروبية .. مانشستر سيتي: 180 مليون يورو للتخلي عن ستيرلينج

الحفاظ على معظم نجوم الفريق خلال الموسم القادم، حتى بعد عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحرمانهم من المشاركة في دوري الأبطال لمدة عامين. قررت إدارة مانشستر سيتي الحفاظ على معظم نجوم الفريق خلال الموسم القادم، حتى بعد عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحرمانهم من المشاركة في دوري الأبطال لمدة عامين.



وأفادت صحيفة "صن" الإنجليزية، أن مسؤولي السيتي حددوا سعر بيع عقد ستيرلينج بنحو 180 مليون يورو، في حال رغبة أحد الفرق بضمه في صيف 2020.



وخرجت تقارير إسبانية تتحدث عن تفكير ريال مدريد في ضم رحيم ستيرلينج ، خاصة بعد العقوبات الأخيرة التي تعرض لها ناديه الإنجليزي من جانب اليويفا.