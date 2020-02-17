إصابة 3 أشخاص بحادث سقوط عامود حديد على سيارة بالطريق الساحلي

أصيب 3 أشخاص باشتباه مابعد الارتجاج وسحجات وكدمات اثر سقوط عامود حديد من اعلي سيارة نقل علي سيارة ميكروباص أجرة بطريق مصر إسكندرية الدولي امام شركة المياه بدائرة مركز كفر الدوار وتم نقل المصابين للمستشفى العام لتلقى العلاج اللازم.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بسقوط عامود حديد من اعلي سيارة نقل علي سيارة ميكروباص أجرة وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بطريق مصر أسكندرية الدولي امام شركة المياه بدائرة المركز.





أسفر الحادث عن إصابة كل من "عطية عبد الرؤف عطية ٤٠ سنة اسكندرية باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم،اسلام عبد الهادي محمد ٢٧ العامرية بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود فؤاد سليم ٥٨ اسكندرية كدمات وسحجات متفرقة بالجسم".





تم نقل المصابين للمستشفى المركزى لعمل الإسعافات الأولية والإجراءات المطلوبة وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



