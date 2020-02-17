إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بإحدى قرى حوش عيسى

أصيب ٦ أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور ونزيف بالبطن إثر وقوع مشاجرة بين طرفين بعزبة شهاب الدين بدائرة مركز حوش عيسى وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لإتخاذ العلاج اللازم.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة حوش عيسى يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين وقوع مشاجرة بعزبة شهاب الدين بين طرفين وأسفر الحادث عن إصابة كل من:





مهنا عبد الرحمن ضيف الله ٤٥ سنة بكسر بالزند إلايسر واشتباه نزيف بالبطن ،ومجاور عبد الرحمن ضيف الله ٥٥ سنة بكسر بالكاحل الايمن وكسر بعظمة الزند الايسر،وممدوح عبد الرحمن ضيف الله ٤٩ سنة ،بجرح رضى بفروة الرأس كدمات متفرقة بالجسم،وهيثم زغلول عبد العزيز عيد ٢٥ سنة ،وجرح قطعى بفروة الرأس كدمات متفرقة بالجسم،و هانى مجلى عبد العزيز عيد ٣٥ سنة بجرح قطعى باليد اليمنى،و خميس سعيد عبد العزيز عيد ٢٦ سنه،بكسر بعظمة الزند الايسر."





وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لإتخاذ العلاج اللازم تحت تصرف النيابة.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



