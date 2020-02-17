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أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين 17 - 2 - 2020

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:29 ص
عملات
عملات
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم الاثنين 17 - 2 -2020، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العُملات الأجنبية  على النحو التالي:

استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم، الاثنين ، وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه 15.60 للشراء و15.70 للبيع.

وسجل اليورو 16.90 جنيه للشراء 17.01 جنيه للبيع، بينما سجّل الجنيه الاسترلينى 20.36 جنيه للشراء 20.48 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 15.88 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع، وبلغ الـ 100 ين يابانى 31. 14 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع.
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