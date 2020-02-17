مركز القلب بجامعة الأزهر يحصل على شهادة الاعتماد من هيئة التدريب بوزارة الصحة

حصل المركز الإسلامي الدولي لأمراض القلب وجراحاته بجامعة الأزهر، برئاسة الدكتور على الأمين، مدير المركز، على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية للتدريب الإلزامي للأطباء التابعة لوزارة الصحة.





من جانبه، وجه فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، التهنئة للمركز والعاملين به، مثمنا الجهود التي يبذلها فريق العمل بالمركز حتى وصل إلى هذا المستوى المتميز، كما استقبله فضيلته، بمكتبه، مدير المركز يرافقه الأستاذ أحمد قاسم المدير الإدارى للمركز، وقدم له التهنئة متمنيا له مزيدا من النجاح والتميز خلال المرحلة القادمة.

يعد مركز القلب بجامعة الأزهر يعد من المراكز الطبية المتميزة، وقد قام بإجراء حوالي 1500 حالة قسطرة خلال عام 2019م، كما دشن أكثر من مبادرة للكشف الطبي المجاني على المرضى، آخرها مبادرة "اطمن على قلبك" بحضور فضيلة رئيس الجامعة، والعديد من السفراء المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، كما قام بعقد العديد من الدورات التدريبية لشباب الأطباء بهدف رفع مهاراتهم وتنمية قدراتهم.





جدير الذكر أن قطاع كليات الطب بالجامعة، والذي يتبعه ست مستشفيات جامعية كبرى وعدد من المراكز الطبية المتخصصة، تقدم خدمات طبية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بالمجان، يعد من القطاعات المتميزة على مستوى القارة الإفريقية والمنطقة العربية، ويقوم بتخريج أطباء وعلماء لهم بصماتهم الواضحة في جميع التخصصات، على أعلى مستوى وبمعايير تتوافق مع أحدث النظم العالمية في المجال الطبي، كما كان سباقًا في تطبيق نظام الطب التكاملي، من خلال دعم كليات طب الأزهر الست بأحدث ما وصل إليه العلم من معامل المحاكاة خدمة للطلاب والطالبات من أبناء جامعة الأزهر.