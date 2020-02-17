AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مركز القلب بجامعة الأزهر يحصل على شهادة الاعتماد من هيئة التدريب بوزارة الصحة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:36 ص
مركز القلب بجامعة
مركز القلب بجامعة الأزهر
Advertisements
قســــم التعليم
حصل المركز الإسلامي الدولي لأمراض القلب وجراحاته بجامعة الأزهر، برئاسة الدكتور على الأمين، مدير المركز، على شهادة  الاعتماد من الهيئة القومية للتدريب الإلزامي للأطباء التابعة لوزارة الصحة. 

من جانبه، وجه فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، التهنئة للمركز والعاملين به، مثمنا الجهود التي يبذلها فريق العمل بالمركز حتى وصل إلى هذا المستوى المتميز، كما استقبله فضيلته، بمكتبه، مدير المركز يرافقه الأستاذ أحمد قاسم المدير الإدارى للمركز، وقدم له التهنئة متمنيا له مزيدا من النجاح والتميز خلال المرحلة القادمة.
يعد مركز القلب بجامعة الأزهر يعد من المراكز الطبية المتميزة، وقد قام بإجراء حوالي 1500 حالة قسطرة خلال عام 2019م، كما دشن أكثر من مبادرة للكشف الطبي المجاني على المرضى، آخرها مبادرة "اطمن على قلبك" بحضور فضيلة رئيس الجامعة، والعديد من السفراء المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، كما قام بعقد العديد من الدورات التدريبية لشباب الأطباء بهدف رفع مهاراتهم وتنمية قدراتهم.

جدير الذكر أن قطاع كليات الطب بالجامعة، والذي يتبعه ست مستشفيات جامعية كبرى وعدد من المراكز الطبية المتخصصة، تقدم خدمات طبية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بالمجان، يعد من القطاعات المتميزة على مستوى القارة الإفريقية والمنطقة العربية، ويقوم بتخريج أطباء وعلماء لهم بصماتهم الواضحة في جميع التخصصات، على أعلى مستوى وبمعايير تتوافق مع أحدث النظم العالمية في المجال الطبي، كما كان سباقًا في تطبيق نظام الطب التكاملي، من خلال دعم كليات طب الأزهر الست بأحدث ما وصل إليه العلم من معامل المحاكاة خدمة للطلاب والطالبات من أبناء جامعة الأزهر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

10 ملايين جنيه تبرعا لمستشفى الحسين الجامعي من هيئة الرقابة المالية

طلاب ماليزيا يشيدون بخدمات مركز القلب بجامعة الأزهر

بعد حصولها على شهادة الجودة .. طب بنين الأزهر تحصل على الاعتماد من هيئة التدريب الإلزامى

13 مؤتمرا .. حصاد الفعاليات العلمية بجامعة الأزهر في 2019

طب المنوفية تحصل على اعتماد الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء

كلية طب الأزهر بأسيوط تحصل على شهادة الاعتماد من هيئة التدريب الإلزامي

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. قلق في السعودية بسبب الحبهان

تحرك عاجل من الهند بعد تصريحات أردوغان المستفزة حول كشمير

أسعار جيب jeep اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

شاهد.. أعمال تطوير ميدان التحرير مسار جذب ولفت أنظار المارة

بعد ليستر وأتلتيكو ومونبلييه .. لاتسيو قد يكون مفاجأة العالم في 2020

بشرى سارة.. الحكومة تدعم كل مواطن يشتري سيارة كهربائية بـ50 ألف جنيه

AdvertisementS

صدمة عريس.. عروس تتوفى بعد ساعات من حفل زفافها لهذا السبب

الدقيقة بـ 50 جنيه.. كريم قدم زوجته لراغبي المتعة الحرام وشاركهم في حفلات جماعية.. تفاصيل

بشرى سارة.. الحكومة تدعم كل مواطن يشتري سيارة كهربائية بـ50 ألف جنيه

تطور جديد.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف الصلة بين الشاب السوري وفادي الهاشم

اكتشاف حالة جديدة مصابة بـ كورونا في الإمارات

بعد معاناة.. الصين تكشف عن علاج نهائي لفيروس كورونا

انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-2-2020 .. تعرف عليه

الصحة العالمية: 9 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في إقليم شرق المتوسط

أخبار الفن.. شرطة السياحة تمنع عمر كمال من إحياء حفل زفاف.. تعليق جريء من بسمة وهبة على منع المهرجانات

نوع تغفليه من التوابل يحارب الكوليسترول وأمراض القلب

عشا العروسة زي ماهو.. حكاية ندى ومحمد: ماتوا سوا بعد 4 ساعات من الزفاف| شاهد

أخبار الرياضة ليلا.. حسام عاشور يرفض عرض فايلر.. موقف محمد صلاح في المنتخب.. الأهلي والزمالك في ستاد القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد معاناتها مع أطفالها.. أم تتصل بالشرطة لسبب غير متوقع

أسعار جيب jeep اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

شيلبي تكشف عن فورد موستانج Signature بقوة خارقة.. صور