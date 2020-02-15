رئيس جامعة الأزهر يتفقد انتظام العملية التعليمية بكلية الدراسات العليا

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه مؤمن متولى وكيل اول الوزارة، اليوم السبت، كلية الدراسات العليا بمدينة نصر، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، والاستماع من الطلاب والطالبات، في إطار متابعته الميدانية المستمرة بكافة كليات جامعة الأزهر.





خلال الزيارة تفقد قاعات الدراسة، وتحدث مع الطلاب والطالبات، موجها نصيحته إليهم بالحرص على التعلم والدرس بجد، والانتظام في دراستهم من اليوم الأول، وعدم الالتفات للشائعات المغرضة التي تردد بين الحين والآخر، والحرص على تحصيل العلم النافع.





كما وجه الطلاب بتعويد أنفسهم على حب القراءة والإطلاع والبحث، وقضاء أغلب وقتهم بالمكتبات، والرجوع إلى أمهات الكتب والمصادر الأصيلة، وعدم الاستسهال في أخذ المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت، دون التثبت من صحة المصدر الذي تنقل عنه والمعلومات.





وناقش رئيس الجامعة سير العملية التعليمية والعقبات التي تواجهها لوضع الحلول اللازمة لها، مؤكدا أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها تذليل كافة العقبات أمام أبنائها وبناتها من الطلاب والطالبات.





‫وأكد رئيس الجامعة للطلاب أن مرحلة الدراسات العليا هي من أهم الفترات التي تصقل مهاراتهم البحثية وتأهيلهم للترقي في السلم الأكاديمي، مشيرا إلى أنه حريص على توفير كل ما تحتاجه الكلية من أدوات، ويسعى دائما إلى توفر البيئة المناسبة من خلال توفير الوسائل والأنظمة التعليمية الحديثة.



