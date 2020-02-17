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رياضة

الكاف يفتح باب تلقي رغبات استضافة نهائي دورى الأبطال والكونفدرالية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:26 ص
شعار الكاف
شعار الكاف
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عمرو الحلوانى
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم  " كاف " عن فتح باب الترشح لاستضافة المباراة النهائية من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية خلال الموسم الحالي 2019-2020.

وكان الكاف قرر تغيير نظام نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية ليُقاما من مباراة واحدة، بعد أن كان النظام قائما على إقامة مباراتين للذهاب والإياب على مدار السنوات الماضية.

وأكد "الكاف" على الدول الراغبة في الاستضافة في تقديم الملف الخاص بها، على أن يشمل الملاعب وتسهيلات ظروف التدريبات وإقامة الفرق، بالإضافة إلى خطاب ضمان حكومي.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 20 فبراير الحالي موعدا نهائيا لاستقبال الملفات الخاصة من الدول الراغبة في الاستضافة.

وأعلن الكاف فى وقت سابق إقامة نهائى بطولة الكونفيدرالية الإفريقية 24 مايو المقبل ، على أن تقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 29 مايو المقبل .
الكاف يفتح باب تلقي رغبات استضافة نهائي دورى الأبطال والكونفدرالية
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