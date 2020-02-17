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فن

شاهد ... رد صادم من لقاء الخميسى على منع حسن شاكوش من الغناء

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:33 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
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مريم عزت
نشرت الفنانة لقاء الخميسى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة لـ حسن شاكوش وتعلق على قرار منعه من الغناء . 

وعلقت الفنانة لقاء الخميسى على الصورة قائلة : اول مره أتكلم وأقول رأيي .. الدنيا قايمة على موضوع شاكوش والأغنية والحفلة اللي في الاستاد وعيد الحب .. رغم انه ممكن نفيد البلد في تقويم الجمهور ..قصدي نلعبها بصياعة ويبقى بيقدم فنه بس بكلام متنقي وشعبي وسهل برده.


 واضافت قائلة : "مغني مصري ناجح في بلده وناجح عالميا "مش مغني مهرجانات لانه دا لون من الوان الغنا لكنه مش واجهة الفن المصري الأصيل اللي اترسمله شخصية من سنين السنين .. فكرة الاختيار والتوقيت والمكان ... دا الصح هو
لكن تمنع مغني ليه جمهور يغني انا مش شايفه ان دا حل! الحل هو الاحتضان وانه يتوجه صح طالما ليه جمهور عريض وممكن نستفيد منه  .... شكرا ".


وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالتى : 

كلامك ورأيك صح جدااا👏❤️
موافقاكي جدًا 👍
كلامك صح وانا مقيدة كلامك😘😍
يُذكر أن أحدث مشاركات لقاء الخميسي الدرامية، مسلسل "أبواب الشك" بطولتها، إلى جانب كل من "خالد سليم، احمد صلاح حسنى، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبرى، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، حنان سليمان، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.



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اول مره أتكلم وأقول رأيي المتواضع في اي حاجه بتحصل ! الدنيا قايمة على موضوع شاكوش والأغنية والحفلة اللي ف الاستاد وعيد الحب .. ١- انا مش مع وقف مغني خد تصريح قبل كدا من الرقابه وبيقدم لون شعبي وليه جمهور عريض .. بالعكس انا مع احتضانه والاتفاق معاه بإنه يختار كلمات الاغنيه بعنايه طالما انا عندي يقين انه ممكن يفيد البلد في تقويم الجمهور .. قصدي نلعبها بصياعة ويبقى بيقدم فنه بس بكلام متنقي وشعبي وسهل برده . ٢- اتنين بقى .. الاستاد دا مكان مهم جدا .. حرم كروي اذًا اي حفله بتتقدم فيه لازم تبقى على قدر وضعه لانه كمان الحفله بتتعرض على الهوا. وانا مش شايفه من رايي ان الحفله اساسًا مكانها الاستاد بس اذا افترضنا ان مافيش غيره، يبقى لازم ننتقي المغنيين والفنانين بقى . حفلة معروضه ع الهوا ل شعب كامل يبقى انا اللي اختار واجهة للعالم وللشعب . مغني مصري ناجح في بلده وناجح عالميا" مش مغني مهرجانات لانه دا لون من الوان الغنا لكنه مش واجهة الفن المصري الأصيل اللي اترسمله شخصيه من سنين السنين .. فكرة الاختيار والتوقيت والمكان ... هو دا الصح لكن تمنع مغني ليه جمهور يغني انا مش شايفه ان دا حل ! الحل هو الاحتضان وانه يتوجه صح طالما ليه جمهور عريض وممكن نستفيد منه . شكرا

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