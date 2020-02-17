شاهد ... رد صادم من لقاء الخميسى على منع حسن شاكوش من الغناء





وعلقت الفنانة لقاء الخميسى على الصورة قائلة : اول مره أتكلم وأقول رأيي .. الدنيا قايمة على موضوع شاكوش والأغنية والحفلة اللي في الاستاد وعيد الحب .. رغم انه ممكن نفيد البلد في تقويم الجمهور ..قصدي نلعبها بصياعة ويبقى بيقدم فنه بس بكلام متنقي وشعبي وسهل برده.







واضافت قائلة : "مغني مصري ناجح في بلده وناجح عالميا "مش مغني مهرجانات لانه دا لون من الوان الغنا لكنه مش واجهة الفن المصري الأصيل اللي اترسمله شخصية من سنين السنين .. فكرة الاختيار والتوقيت والمكان ... دا الصح هو

لكن تمنع مغني ليه جمهور يغني انا مش شايفه ان دا حل! الحل هو الاحتضان وانه يتوجه صح طالما ليه جمهور عريض وممكن نستفيد منه .... شكرا ".









وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالتى :





كلامك ورأيك صح جدااا👏❤️

موافقاكي جدًا 👍

كلامك صح وانا مقيدة كلامك😘😍

يُذكر أن أحدث مشاركات لقاء الخميسي الدرامية، مسلسل "أبواب الشك" بطولتها، إلى جانب كل من "خالد سليم، احمد صلاح حسنى، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبرى، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، حنان سليمان، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.









