104 شاشات ذكية تفاعلية بكليات ومعاهد جامعة القناة

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أنه في إطار خطة التحول الرقمي لتحويل الجامعة إلى جامعة ذكية تم تركيب 104 شاشات ذكية تفاعلية بكليات ومعاهد الجامعة.







وتابعت أن ذلك يأتى تماشيا مع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في التدريس لطلاب الجامعة بجميع مستوياتها البكالوريوس والدراسات العليا.







ومن جانبه أفاد الدكتور أمير مهنا مدير وحدة التحول الرقمي بالجامعة بأن الجامعة تقوم الآن بتدريب أعضاء هيئة التدريس على طرق استخدام الشاشات التفاعلية في التدريس.







وتم تدريب أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البيطري بإشراف من الدكتور داليا منصور عميد الكلية يوم الأحد 9 فبراير وحضر التدريب 90 عضو هيئة تدريس.