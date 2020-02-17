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محافظات

لعدم الانضباط .. إحالة 42 عاملا بـ إيتاى البارود وشبراخيت للتحقيق

الإثنين 17/فبراير/2020 - 04:07 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إحالة  50 موظفا من العاملين بالمنشآت والمصالح الحكومية بايتاى البارود وشبراخيت للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون سند قانوني  مشددًا على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المقصرين .

وأكد المحافظ علي ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتشكيل لجان للمرور على المنشآت الخدمية والصحية  لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري  وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية

وكانت الرقابة والمتابعة قد شنت حملة مرورية مكبرة على المصالح الحكومية فى "شبراخيت،ايتاى البارود "اسفرت  عن احالة ٤٢ من العاملين وذلك  من خلال  المرور علي عدد من  المنشآت  الصحية  الخدمية من بينها احالة 4 من العاملين  بمدرسة الشهيدة اسماء الخرادلى الابتدائية بأبو منجوج ومدرسة ابتوك الاعدادية بمركز ومدينه شبراخيت  للتحقيق لتغيبهم بدون سند قانوني  وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المقصرين .

وتمكنت الحملة من احاله 38 من العاملين  بالإدارات التعليمية و التضامن الاجتماعي و الشباب والرياضة بايتاي البارود للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون سند قانونى

وشدد اللواء آمنه علي إستمرار  تكثيف حملات الرقابة والمتابعة علي المنشآت الصحية و الخدمية بكافة مدن ومراكز المحافظة و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين  مؤكدًا عدم قبوله أي تقصير .

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