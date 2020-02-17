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رياضة

محمد صلاح يزين قائمة ليفربول المتوجهة إلى إسبانيا لمواجهة أتليتكو مدريد

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:20 م
صدى البلد
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نور عادل
اعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي،عن قائمة لاعبي الفريق التي ستتوجه الي العاصمة الاسبانية مدريد لمواجهة فريق اتليتكو مدريد.
و يواجه فريق ليفربول الانجليزي منافسه اتليتكو مدريد الاسباني غد الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري ابطال اوروبا.
وشهدت القائمة تواجد المحترف الدولي المصري محمد صلاح على رأس قائمة ليفربول. 
وجاءت قائمة ليفربول لمباراة أتليتكو مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: أليسون - أدريان - كيفين كيليهير.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك - ديان لوفرين - جيمس ميلنر - جو جوميز - أندي روبيرتسون - جويل ماتيب - أليكساندر أرنولد.

خط الوسط: جورجينيو فينالدوم - نابي كيتا - جوردان هيندرسون - أوكسليد تشامبرلين - تاكومي مينامينو - آدم لالانا - فابينيو.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو - ساديو ماني - محمد صلاح - ديفوك أوريجي.
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