استقبال جماهيري حاشد .. بعثة الأهلي تصل مطار أبوظبي استعدادا للسوبر

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، إلى مطار أبو ظبي الدولي قبل قليل، استعدادًا لخوض مباراة السوبر أمام الزمالك.





وحرصت جماهير الفريق على التواجد في مطار أبو ظبي من أجل استقبال المارد الأحمر، حيث تواجد المئات الذين حرصوا على الهتاف للفريق.





كانت البعثة غادرت مطار القاهرة الدولي في تمام الثانية ظهر اليوم، متجهة إلى أبو ظبي، واختار رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، قائمة للاعبين ضمت كلا من:





شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي – رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف – علي معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايي – رمضان صبحي – محمود عبدالمنعم (كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجي – محمود وحيد – أحمد الشيخ.