وزير السياحة والآثار يبحث مع السفير البريطاني سبل تعزيز الحركة للمقصد المصرى

استقبل اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، السير جيفري آدامز السفير البريطاني في القاهرة، وذلك لبحث آوجه التعاون المشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة في مجال السياحة والآثار وزيادة الحركة السياحية الوافدة الي مصر من السوق البريطانى؛ خاصة في ضوء القرار الأخير للحكومة البريطانية برفع قيود الرحلات الجوية على مطار شرم الشيخ، وذلك بحضور غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار لشئون السياحة.





وأشار الدكتور خالد العناني إلى حرص الوزارة على جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق البريطاني باعتباره من الأسواق السياحية الهامة بالنسبة لمصر؛ لافتا إلى المضي قدمًا في تشغيل خطوط طيران مباشرة جديدة من مطار Gatwick في لندن إلى مدينة شرم الشيخ بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا، وخط طيران بين مدينتي الأقصر وشرم الشيخ مما سيساهم في تقديم برامج سياحية جديدة تجمع بين السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية.





ومن جانبه أكد السير جيفري آدامز علي أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للسائح البريطاني؛ لافتا إلى أنه بالإضافة إلى خط الطيران الموجود بالفعل فإنه من المقرر أن تقوم شركة ايزي جيت بتشغيل خط طيران في منتصف العام الجاري.





كما تم الاتفاق خلال اللقاء على قيام الجانب البريطاني بعمل مشروعات مشتركة لترميم بعض المواقع الأثرية المصرية.





جدير بالذكر انه في ديسمبر الماضي تم في العاصمة البريطانية لندن عقد الاجتماع الأول لخبراء بين وفد مصري أثري، سياسي، قانوني، ومسئولي وزارة الثقافة والفن والسياحة البريطانية لبحث سبل مكافحة الاتجار الغير مشروع بالآثار المصرية والحفاظ عليها، وذلك بهدف التوصل لآلية لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الجانبين في هذا الإطار.





وقد جاء هذا الاجتماع نتيجة لما تم الاتفاق عليه بين الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، ووزيرة الثقافة والسياحة البريطانية أثناء لقائهما فى أواخر أكتوبر الماضى على هامش افتتاح معرض كنوز الملك توت عنخ آمون، وخلال الاجتماع تم اقتراح توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لمكافحة الاتجار غير المشروع فى الآثار والممتلكات الثقافية، على أن تعقد الجولة الثانية من هذه المفاوضات بالقاهرة فى عام 2020.



