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السجيني: انتهينا من اللائحة التنفيذية الخاصة بالمحال العامة والقانون جيد ..فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:46 م
احمد السجيني
احمد السجيني
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هاني حسين
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللوائح التنفيذية تعد خارطة طريق يطبق بها المسؤول التنفيذي مواد القانون.

وأضاف أحمد السجيني، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اللائحة التنفيذية الخاصة بالمحال العامة انتهت، وقانون المحال العامة جيد وموحد ويقوم بتيسير حصول المواطنين على تراخيص التشغيل ويقلل التحام المواطن بالعنصر البشري ويطبق جزاءات.

وتابع أحمد السجيني "فلسفة لجنة الإدارة المحلية هي مواجهة آفات ورثناها وتتمثل في الفجوات والقصور التشريعي المتواجد وهناك تشريعات من الخمسينيات ولا يوجد بها تعديل".

وأكمل أحمد السجيني "هناك آفات خاصة بالترهل في الأجهزة التنفيذية عبر عصور كثيرة  أفرزت مركز اقتصادي واجتماعي غير شرعي".

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