السجيني: انتخابات المحليات لن تجرى إلا بحلول 2021 ..فيديو

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية يعد أكبر قانون جرت عليه مناقشات وجلسات في وسائل الإعلام ومجلس النواب.





وأضاف أحمد السجيني، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم عقد جلسات كثيرة حول مشروع قانون الإدارة المحلية، وهذا القانون مكون من 156 مادة ومطالب الأحزاب فيها لا تتجاوز 5 أو 6 مطالبات للتعديل والتغيير.





وتابع أحمد السجيني، "بعض الأحزاب لديها رؤية في توقيت إجراء انتخابات المجالس المحلية، ولو تم إصدار القانون المحليات إمبارح لن تجرى إلا مع حلول 2021 لأن القانون مقيد بلائحة تنفيذية". أحمدإجراءالانتخاباتحلوللأن القانون



