يوسف الشاهد يهاجم الإخوان: يشاهدون نتفليكس

شن يوسف الشاهد رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس هجوما شديدا على الإخوان بسبب عرقلتهم لتشكيل حكومة إلياس الفخاخ، حيث وصف سيناريوهات سحب الثقة من الحكومة الجديدة بأنها أشبه بأفلام الخيال العالمي.





وعقب لقاء مع رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة ذراع تنظيم الإخوان في تونس، قال يوسف الشاهد رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس إن "رئيس البرلمان واع بضرورة التسريع في تمرير حكومة إلياس الفخفاخ وإيجاد التوافقات الضرورية لذلك".





وأضاف الشاهد أن هذا اللقاء تناول التطورات الحاصلة بخصوص مشاورات تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن الغنوشي "واع كذلك بدقة الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية"، وفقا لإذاعة "شمس إف إم" المحلية.





وأشار الشاهد إلى أن "تواصل الوضع الإنتقالي بالبلاد والذي تجاوز أربعة أشهر، قد يؤدي إلى تراجع المؤشرات الإيجابية الحاصلة اليوم على المستوى الإقتصادي"





وبشأن الدعوات لسحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال، قال الشاهد إن تلك المقترحات أقرب إلى سيناريوهات أفلام الخيال العلمي، موضحا أن " : ''سي الباجي رحمه الله قال إذا خلا لك الجو بيضي وفرّخي وننصحهم باش ينقصو من الفرجة في نتفليكس''.





كان الرئيس التونسي قيس سعيد أكد خلال لقائه رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ أن " أحكام الدستور واضحة والأصل في الأمور تطبيق الفصل 89 منه”، مشددا على أن "من وضع نصا عليه أن يحترمه… ومن قبل أن يدخل في العمل السياسي لا يدخله إلا في ظل أحكام الدستور".





وأوضح سعيد أن "البحث عن سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال، يعدّ عملا خارج الإطار الدستوري، نظرا إلى أنها حكومة غير مسؤولة، انبثقت عن المجلس السابق، أما اليوم فلا يمكن للبرلمان أن يسحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال هذه".



