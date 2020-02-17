AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

الحديقة النباتية تستقبل فرق مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:27 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
تتوالى فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثامنة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة في الفترة من ٢٠:١٦ فبراير الجاري، بمشاركة عدد من الفرق المصرية والأجنبية.

وقامت فرق السودان والوادي الجديد بزيارة الحديقة النباتية لتقديم عروضهم الفنية، بمصاحبة فرق روسيا وسيريلانكا، بدأت العروض من بداية الحديقة بفرقة السودان للفنون الشعبية بتقديم عرضها الفني الذي يعبر عن التراث السوداني وقد تفاعل معها الجمهور بالرقص والطبول.

كما قدمت فرق الوادي الجديد عرضها الفني الذي يعبر عن ثقافة بلدهم وتراثها الشعبي منها رقصات خزام، مقرونه، البادية، البلح، دق الكف، الفرافرة، وتأسست الفرقة عام ١٩٦٩، وسبق أن شاركت في مهرجانات دولية "تونس، لبنان، بلغاريا، إسبانيا، الجزائر، مقدونيا".

وفي زيارة لمتحف النيل شاركت فرقة أسيوط للفنون الشعبية برقصاتها المتنوعة منها رقصات "العصايا، التنورة، المولد"، التي لاقت إبهار جمهور المتحف وأهالي أسوان، ويذكر أن الفرقة تأسست عام ١٩٩٢ ومثلت مصر في مهرجانات دولية منها زكاتس الدولي بالمكسيك، مهرجان الوفاء للوطن بالأردن، مهرجان الفنون الشعبية بدولة بلغاريا، كما زارت فرق العريش، صربيا اليونان، رومانيا معبد فيله.
Advertisements

ترشيحاتنا

دماء على مريلة طفلة.. طعن تلميذة بأولى ابتدائي في وسط الشارع بسوهاج

أول لقاء تليفزيوني لـ غادة رجب وزوجها بعد الزفاف

خاص.. مدير أعمال حمو بيكا يكشف حقيقة مرضه بـ الكرونز

قرار هاني شاكر يصل إلى السعودية ويحدث ضجة.. وشاعر خليجي يرد عليه

بعد قرار منعه من الغناء .. حمو بيكا يعلن عن إصابته بمرض خطير .. فيديو

أردوغان وتنظيم القاعدة.. ما خفي أعظم.. وثائق و مكالمات مسربة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور نادر.. رصد الريسو دولفين في الغردقة .. صور

هنتعشى ايه النهاردة .. مكرونة بالفاهيتا وسلطة كرنب الوان وايس كريم الموز

تخفيضات هائلة على هيونداي توسان hyundai tucson في مصر .. صور