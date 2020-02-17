الحديقة النباتية تستقبل فرق مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون

تتوالى فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثامنة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة في الفترة من ٢٠:١٦ فبراير الجاري، بمشاركة عدد من الفرق المصرية والأجنبية.





وقامت فرق السودان والوادي الجديد بزيارة الحديقة النباتية لتقديم عروضهم الفنية، بمصاحبة فرق روسيا وسيريلانكا، بدأت العروض من بداية الحديقة بفرقة السودان للفنون الشعبية بتقديم عرضها الفني الذي يعبر عن التراث السوداني وقد تفاعل معها الجمهور بالرقص والطبول.





كما قدمت فرق الوادي الجديد عرضها الفني الذي يعبر عن ثقافة بلدهم وتراثها الشعبي منها رقصات خزام، مقرونه، البادية، البلح، دق الكف، الفرافرة، وتأسست الفرقة عام ١٩٦٩، وسبق أن شاركت في مهرجانات دولية "تونس، لبنان، بلغاريا، إسبانيا، الجزائر، مقدونيا".



