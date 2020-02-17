ماس بمروحة حائط سبب حريق كنترول كلية حقوق جامعة القاهرة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة بالتعاون مع الأمن الإداري لجامعة القاهرة على حريق محدود نشب بغرفة كنترول كلية الحقوق.













تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا من أمن جامعة القاهرة بنشوب حريق في كلية الحقوق بعد ملاحظة الأمن تصاعد أدخنة من مبنى الكلية وتبين أن النيران اندلعت بغرفة الكنترول، وتمكنت ٣ سيارات إطفاء من قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد النيران.





وأشارت التحريات المبدئية نشوب الحريق جراء ماس كهربائي بمروحة حائط مثبتة على حائط خشبي بالغرفة أدت لاشتعال النيران بها.





تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.