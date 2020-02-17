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تعليم

أول رد من حقوق القاهرة على حريق كنترول الكلية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:27 م
عميد كلية الحقوق
عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة
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نهلة الشربيني
قال الدكتور صبري السنوسي، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن الحريق الذي شب مساء اليوم، الإثنين، بكنترول الفرقة الثالثة نتج عن ماس كهربائي صغير.

وأوضح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، في تصريح لموقع "صدى البلد"، أن الماس تسبب نتج عنه أدخنة بإحدى الغرف المغلقة على مدار اليوم، نافيًا وجود خسائر في أوراق الامتحانات أو غيرها بالكلية، كما أنه لم يحدث أي تلفيات بالكلية سوى لافتة داخل الغرفة.

شائعات الحريق الهائل
وأكد عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أن ما تردد عن وجود حريق هائل على مواقع التواصل الاجتماعي، هو شائعات لا صحة لها وتم استدعاء سيارات الإطفاء للتأمين فقط في حالة حدوث أي حريق آخر، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على الحريق قبل وصول سيارات الإطفاء.

وكان تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن حريق هائل بجامعة القاهرة، وعدد من مقاطع الفيديو لدخول سيارات الإطفاء الجامعة.   
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