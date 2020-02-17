أول رد من حقوق القاهرة على حريق كنترول الكلية

وأوضح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، في تصريح لموقع "صدى البلد"، أن الماس تسبب نتج عنه أدخنة بإحدى الغرف المغلقة على مدار اليوم، نافيًا وجود خسائر في أوراق الامتحانات أو غيرها بالكلية، كما أنه لم يحدث أي تلفيات بالكلية سوى لافتة داخل الغرفة.





شائعات الحريق الهائل

عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أن ما تردد عن وجود حريق هائل على مواقع التواصل الاجتماعي، هو شائعات لا صحة لها وتم استدعاء سيارات الإطفاء للتأمين فقط في حالة حدوث أي حريق آخر، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على الحريق قبل وصول سيارات الإطفاء. وأكد



