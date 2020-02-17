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اقتصاد

بنك القاهرة: ارتفاع الأرباح لـ 5.3 مليار جنيه بنهاية 2019

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:18 م
طارق فايد
طارق فايد
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محمد يحيى وأحمد عبد القوي

أعلن طارق فايد، رئيس بنك القاهرة الحكومي، ارتفاع أرباح البنك قبل خصم الضرائب لـ 5.3 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي والمنتهي في ديسمبر 2019؛ بزيادة بلغت نحو 1.4 مليار جنيه عن العام السابق له إذ سجل وقتها 3.9 مليار جنيه.


قال "فايد"، خلال عرض نتائج أعمال البنك عن العام المالي الماضي، إن أرباح مصرفه قفزت لـ4 مليارات جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه عن العام السابق، إضافةً إلى تحقيقه عائدًا علي حقوق الملكية بنسبة 31% و 2.3% للأصول .


وذكر أن جملة أصول البنك سجلت 183.4 مليار جنيه بنمو قدره 10% عن العام السابق له، بجانب وصول محفظة القروض لـ 79.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 13.2 مليار جنيه عن العام السابق له بنسبة 20%.


وأوضح أن تلك الزيادة  انعكست علي كافة قطاعات الأعمال، إذ زادت محفظة قروض الشركات بنسبة 7.2% ، ومحفظة الشركات المتوسطة والصغيرة بنحو 146%، ومحفظة التجزئة المصرفية؛ ارتفعت بنحو 18.5% ومحفظة القروض متناهية الصغر بنسبة 56.0%.

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