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فن

تعليق صادم من نبيل الحلفاوي على قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:00 ص
نبيل الحلفاوى
نبيل الحلفاوى
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أحمد إبراهيم

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بعد قرار هانى شاكر نقيب الموسيقيين بمنع مطربى المهرجانات.

 

وقال نبيل الحلفاوي: "الممنوع مرغوب وكلام القبطان صح.. لابد من دعم الأعمال الهادفة التي ترفع من الذوق العام الفن الهابط يحاربه الفن الهادف.. والكتاب يحارب كتاب.. والقلم يحاربه القلم".


وأضاف نبيل قائلا: "المنع والقهر يصنع مظلومية مفتعلة وإن كان ضروريا فلابد أن يتم شرحه للناس".

 

وأوضح نبيل الحلفاوي قائلا: "كنا ننادي دائما بإلغاء الرقابة وتركها للجمهور. هو من يسقط الرديء بالانصراف عنه والإقبال على الراقي. لكن بعد شيء من النضج أدركنا أن هذا الفرز الجماهيري يلزمه  أولا درجة من الوعي والثقافة ربما لم تتحقق بعد".

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