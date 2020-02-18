موقف رمضان صبحي من اللعب أمام الزمالك فى السوبر.. فيديو

قال الناقد الرياضى، أحمد عويس، إن مشاركة رمضان صبحي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، فى السوبر المصري، مازالت محل شك ، وذلك فى المباراة التى تقام بينهما يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وأضاف أحمد عويس، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامى هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، أن مشاركة رمضان صبحي، بالمباراة لم يستقر عليها بعد من جانب رينيه فايلر، ولكنه يظل نجم كبير وورقة رابحة قد يناور بها المدرب السويسري.