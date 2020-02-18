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مرأة

بالدولار ومن غير خصم.. تعرف على سعر إطلالة كارول سماحة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:08 ص
كارول سماحة
كارول سماحة
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هاجر هانئ
خضعت الفنانة اللبنانية كارول سماحة  لجلسة تصوير جديدة وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بصوره لها.

ظهرت كارول سماحة فى  بإطلالة رسمية من توقيع PEARL AND RUBIES، مرتدية بنطلون أسود أتسم بخط من الجانب ذات اللون الأزرق  وقد بلغ سعره 210 دولار أمريكى.

 و نسقت كارول سماحة معه جاكيت من نفس قماشة و لون البنطلون بلغ 350 دولار، و اتسمت أكمام الجاكيت بالشراشيب المنسدلة.

وانتعلت كارول سماحة حذاء أسود ذا كعب عالى، واكملت إطلالتها ببعض المجوهرات البسيطة.

أما من الناحية الجمالية، فأعتمدت كارول سماحة على خصلات شعرها القصير المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا متناسقا مع ألوان ملابسها.

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