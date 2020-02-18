غياب حماقي ورمضان عن حفل مباراة السوبر المصري في الإمارات

كشف سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري، عن حقيقة تواجد محمد رمضان أو محمد حماقي في حفل خاص قبل لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل.





وقال العريفي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": " محمد حماقي ومحمد رمضان لن يتواجدا في حفل السوبر المصري بالإمارات"



