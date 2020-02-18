AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

غياب حماقي ورمضان عن حفل مباراة السوبر المصري في الإمارات

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:01 ص
السوبر المصري
السوبر المصري
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري، عن حقيقة تواجد محمد رمضان أو محمد حماقي في حفل خاص قبل لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم  الخميس المقبل.

وقال العريفي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": " محمد حماقي ومحمد رمضان لن يتواجدا في حفل السوبر المصري بالإمارات"

ومن المقرر أن تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب محمد بن زايد بالإمارات مساء الخميس المقبل لمتابعة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والذى من المقرر أن يكون غاية فى القوة والإثارة فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة.

ومن المقرر أن تنقل أحداث المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة عبر قمر نايل سات والتى تحمل تردد 12226 ومعدل ترميز 27500 والاستقطاب H ومعدل التصحيح 3/4.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس اللجنة المنظمة لـ مباراة السوبر المصري يحسم الجدل بشأن إمكانية إلغائها

السوبر المصري.. تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

رئيس اللجنة المنظمة لـ السوبر المصري يكشف حقيقة أزمة تذاكر المباراة

سيارات وهواتف وآيباد.. مفاجآت كبيرة تنتظر جماهير الأهلي والزمالك فى السوبر المصري.. تفاصيل

العريفي يكشف تفاصيل جديدة في أزمة تذاكر جماهير الزمالك بالسوبر

آخر الاستعدادات لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مينفعش حماقي يتقارن بـ رمضان.. شاعر غنائي يهاجم الأسطورة بعنف

مدرب منتخب مصر السابق: فايلر طلب ضمي للجهاز الفني للأهلي

طريقة عمل الكريب .. وصفات متنوعة لاشهر الانواع

أردوغان وتنظيم القاعدة.. ما خفي أعظم.. وثائق و مكالمات مسربة

محامي ضحية بلطجي المنتزة لـ صدى البلد: حاول الانتحار مرتين بعد تشوه وجهه

شاهد.. سخرية المصريين من مغنيي المهرجانات بعد قرار هاني شاكر وقفهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية .. ميريهان حسين تستعرض أناقتها فى أسوان

بملابس غريبة.. زوجة تامر حسنى تخطف الأنظار فى لندن

بعد إعلان خطبتها من محمود كهربا .. 10 إطلالات جريئة لشقيقة نجمة مسرح مصر