غياب حماقي ورمضان عن حفل مباراة السوبر المصري في الإمارات

كشف سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصري، عن حقيقة تواجد محمد رمضان أو محمد حماقي في حفل خاص قبل لقاء السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل.
وقال العريفي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": " محمد حماقي ومحمد رمضان لن يتواجدا في حفل السوبر المصري بالإمارات"
ومن المقرر أن تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب محمد بن زايد بالإمارات مساء الخميس المقبل لمتابعة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والذى من المقرر أن يكون غاية فى القوة والإثارة فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة.
ومن المقرر أن تنقل أحداث المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة عبر قمر نايل سات والتى تحمل تردد 12226 ومعدل ترميز 27500 والاستقطاب H ومعدل التصحيح 3/4.