حدث ليلا.. حمو بيكا يعلن عن دخله الشهري من يوتيوب.. ومنى فاروق نادمة: مفيش قدامي غير الموت.. ارتفاع وفيات كورونا لـ 1868.. وصالح جمعة يقترب من الزمالك

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:

1868 حالة.. الصين تعلن زيادة في أعداد ضحايا كورونا

أعلنت السلطات الصينية ارتفاع ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى 1868 حالة، وذلك مع تفشي المرض في البلاد.

وقال مسئول صيني إنه تم تسجيل 93 حالة إصابة جديدة، اليوم، في مقاطعة هوبي، مضيفا أن هناك 1807 إصابات جديدة بالفيروس، لمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".

رسميا.. التليفزيون الصيني يعلن وفاة مدير مستشفى ووهان بسبب كورونا

أعلن التليفزيون الرسمي الصيني، اليوم الثلاثاء، وفاة مدير مستشفى ووهان الصينية، وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، لمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".

تفكر في الانتحار.. منى فاروق تنهار: مفيش قدامي غير الموت

أطلت الممثلة منى فاروق، في فيديو لايف، عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، تحدثت فيه مع متابعيها عن بعض الأشياء التي تسببت بالألم النفسي لها.

وقالت منى فاروق، في اللايف، إن كل من حولها أصبحوا ينبذونها، وخسرت كل صديقاتها، مشيرة إلى أزمة الفيديوهات الجنسية، قائلة: "أنا غلطت لكن ليه محدش قابلني"، مؤكدة أنها منهارة مهما حاولت الظهور قوية، وألمحت لفكرة الانتحار بأنه لا حل أمامها سوى الموت، لمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".

أنا صاحب مرض..حمو بيكا يعلن عن دخله الشهري من المهرجانات الشعبية

قال المطرب حمو بيكا، إنه مصاب بمرض يأكل جدار المعدة وهذا المرض يأتي من الحزن والزعل الشديد، قائلا :"راضي الحمدلله بكل حال"، لمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".

عبدالله جمعة لـ مرتضى منصور: أخويا هييجي الزمالك.. فيديو

فجّر عبدالله جمعة، نجم الزمالك، مفاجأة، بشأن انتقال شقيقه صالح جمعة، للقلعة البيضاء، خلال اجتماع المستشار مرتضى منصور مع اللاعبين قبل السفر للإمارات لمواجهة الأهلي فى السوبر المصري، لمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".

أقوم أبوسك.. ليلى علوى لـ أحمد خليل: لو كنت قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك.. فيديو

روى الفنان أحمد خليل، موقفا جمعه بالفنانة ليلى علوي أثناء تصوير مسلسل حديث الصباح والمساء.

وقال أحمد خليل في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" أثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل وجدت ليلى علوي خلصت المشهد وبتجري وبتقول «يلا بسرعة عشان أحمد خليل عنده اوردر تاني»، وهذا هو الرقي في التعامل والرقي والنجومية"، لمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".

طلال أبو غزالة: مصر ستصبح الاقتصاد السادس على العالم في 2030





أكد الاقتصادي طلال أبو غزالة، رئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية للمحاسبة والاستشارات الإدارية ونقل التكنولوجيا، أن مصر ستصبح سادس أقوى اقتصاد على مستوى العالم بحلول عام 2030، لمزيد من التفاصيل "اضغط هنا".