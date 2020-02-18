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اقتصاد

بنك HSBC يعتزم تسريح 35 ألفا من موظفيه.. اعرف السبب

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:07 ص
بنك HSBC
بنك HSBC
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شيماء مصطفى
أفادت قناة "الحرة" في نبأ عاجل لها بأن بنك HSBC يعتزم تسريح 35 ألفًا من موظفيه، وذلك عقب تراجع أرباحه السنوية العام الماضي بنحو الثلث.

وقال مدير عام "إتش إس بي سي" بالوكالة إنه سيتم إلغاء 35 ألف وظيفة في المصرف حول العالم، وفقًا لإصلاحات مقبلة.

وكان بنك HSBC تعرض لضعف في أرباح تتعلق بأعماله المصرفية الاستثمارية في أوروبا والأعمال المصرفية التجارية.

وسجل البنك انخفاضًا بنسبة 32.9٪ في أرباح ما قبل الضريبة لعام 2019 تساوي 13.35 مليار دولار، أي أقل بكثير من التوقعات بأرباح تصل قدرها 19.83 مليار دولار.
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