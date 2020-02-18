بالآيس كاب.. مي سليم تستعرض جمال شعرها على إنستجرام

شاركت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها عبر تعليقاتهم.
وظهرت مي سليم وهي ترتدي الأيس كاب باللون الكحلي الغامق، مع بلوفر هاي كول بنفس اللون بأكمام طويلة، وهو ما أبرز أنوثتها وأناقتها بشكل كبير.
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وتركت مي سليم شعرها منسدلا عبر كتفيها لتبرز طول وجمال شعرها الجذاب، ولم تتكلف في وضع المكياج حيث اختارت إبراز جمال ولون عينيها بالآي لاينر الأسود، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.
ولم تتكلف مي سليم في ارتداء الإكسسورات، حيث إنها اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وجذابة، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها.