AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالآيس كاب.. مي سليم تستعرض جمال شعرها على إنستجرام

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:29 ص
الفنانة مي سليم
الفنانة مي سليم
Advertisements
آية التيجي
شاركت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بإطلالة ناعمة وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها عبر تعليقاتهم.

وظهرت مي سليم وهي ترتدي الأيس كاب باللون الكحلي الغامق، مع بلوفر هاي كول بنفس اللون بأكمام طويلة، وهو ما أبرز أنوثتها وأناقتها بشكل كبير.

اقرأ أيضا:
وتركت مي سليم شعرها منسدلا عبر كتفيها لتبرز طول وجمال شعرها الجذاب، ولم تتكلف في وضع المكياج حيث اختارت إبراز جمال ولون عينيها بالآي لاينر الأسود، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.

ولم تتكلف مي سليم في ارتداء الإكسسورات، حيث إنها اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وجذابة، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها.

View this post on Instagram

🥰

A post shared by Mai Selim (@maiselim) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتسريحة شعر مختلفة | مي سليم تفاجئ متابعيها بإطلالة سبعينية

بالأسود.. شمس الكويتية بإطلالة تكشف خسارة وزنها الزائد

بالجلد والفرو.. شاهد | لقاء الخميسي بإطلالة شتوية ساحرة

بفستان أوف شولدر.. كاثرين زيتا جونز تهنئ متابعيها بالعام الجديد بإطلالة ناعمة

بالفرو.. شاهد | كندة علوش تفاجئ متابعيها بإطلالة شتوية ناعمة

بعدسة ابنتها.. ريا أبي راشد تبهر متابعيها بصورة رومانسية مع زوجها

ترشيحاتنا

علاج الإسهال الأعراض والأسباب وطرق الوقاية

الجوازة باظت.. عريس يترك عروسته في حفل الزفاف بسبب شقيقته

نجم الأهلي السابق: مروان محسن مهاجم محطة .. لكن الجماهير لن تستوعب ذلك

واللي مش عاجبه يشرب من البحر.. ريم البارودي تشعل السوشيال ميديا بفيديو مع زينة

كسر عظام جدته وألقى بجثتها فى صندوق زبالة والمباحث افتكرتها متفجرات .. القصة الكاملة لجريمة الزيتون

أول أمر لـ أردوغان اليوم.. اعتقال 228 فردًا من القوات المسلحة

AdvertisementS

25 مليون جنيه تعويضا.. آخر تطورات الخلاف بين الطيار أشرف أبو اليسر ومحمد رمضان..فيديو

ليس زواجها الأول.. 5 معلومات عن شقيقة محمد رمضان بعد إعلان خطوبتها

ننشر الخريطة المرورية الجديدة.. تحويلات مرورية بمناسبة إزالة كوبرى الحلمية وتنفيذ آخر

الجوازة باظت.. عريس يترك عروسته في حفل الزفاف بسبب شقيقته

رسميا.. التليفزيون الصيني يعلن وفاة مدير مستشفى ووهان بسبب كورونا

أول تعليق من محمد رمضان بعد استبعاده من إحياء حفل افتتاح السوبر في الإمارات

عايزة أعيش بالحلال.. منى فاروق تطلب السماح بعد أزمة الفيديوهات الإباحية

أخبار الرياضة: موقف رمضان صبحي من المشاركة في السوبر المصري.. صالح جمعة يقترب من الانضمام للزمالك

بعد تهديدها بالانتحار.. منى فاروق مطلوبة على جوجل

واللي مش عاجبه يشرب من البحر.. ريم البارودي تشعل السوشيال ميديا بفيديو مع زينة

مقطع مسيء يزج بخادمتين آسيوتين في السجن بالكويت

ادعولي .. منى فاروق توجه رسالة للجمهور.. ومتابعيها: اطلبي المغفرة من الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار ومن غير خصم.. تعرف على سعر إطلالة كارول سماحة

مقاتلات من النساء.. اللوفر أبوظبي يسترجع فروسية العصور الوسطى

سوزوكي تستعد لتقديم اسبريسو suzuki espresso الجديدة في مصر .. تفاصيل بالصور