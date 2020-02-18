بالآيس كاب.. مي سليم تستعرض جمال شعرها على إنستجرام

وتركت

شعرها منسدلا عبر كتفيها لتبرز طول وجمال شعرها الجذاب، ولم تتكلف في وضع المكياج حيث اختارت إبراز جمال ولون عينيها بالآي لاينر الأسود، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.