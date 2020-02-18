AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لجنة من الزراعة للمرور على الحقول الزراعية بدمياط

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:25 م
صدى البلد
Advertisements
زينب الزغبي
قام المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط عدد من الإدارات بمديرية الزراعة، بجولة تفقدية ميدانية على بعض المحاصيل الزراعية للمرور على زراعات البطاطس.

ومن جانبه شدد وكيل وزارة الزراعة بدمياط ، على ضرورة تكثيف المرور الميداني والتواصل الدائم مع المزارعين للوقوف على مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها في الحال .

أضاف عبدالسميع، أنه أوصى بالاهتمام بدور الإرشاد وتكثيف الفعاليات الإرشادية من ندوات ومؤتمرات وأيام حقل وقوافل إرشادية وزيارات ميدانية لتوعية المزارع.

وأشار إلى أن المديرية تنظم عدد من الندوات لتوعية المزارعين حول الآفات الزراعية التى تصيب المحاصيل الزراعية وتسبب خسائر في المحصول.
لجنة من الزراعة للمرور على الحقول الزراعية بدمياط
لجنة من الزراعة للمرور على الحقول الزراعية بدمياط
لجنة من الزراعة للمرور على الحقول الزراعية بدمياط
لجنة من الزراعة للمرور على الحقول الزراعية بدمياط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للفلاحين فقط | اِعرف كمية مبيدات الحشائش اللازمة للفدان الواحد

زراعة 235 الف فدان قمح في المنيا بالموسم الجديد

زراعة الوادي: تنفيذ 79 حقلا إرشاديا لمحصول القمح بباريس

زراعة دمياط: محاصيل المحافظة خالية من الصدأ الأصفر

مركز المرشد الزراعي .. صرح زراعي جديد لخدمة 155 ألف فدان ومزارع بشرق القناة

"الزراعة" تبحث استعدادات إطلاق الحملة القومية للنهوض بالذرة الشامية

ترشيحاتنا

خدعة غريبة للحصول على إقامة فندقية مجانية تطيح بمنفذها إلى السجن.. تفاصيل

أخبار الرياضة: موقف رمضان صبحي من المشاركة في السوبر المصري.. صالح جمعة يقترب من الانضمام للزمالك

فشل إنقاذه.. فيروس كورونا يقتل مدير مستشفى ووهان ووتشانج

بطلب جماهيري.. الترسانة يطيح بـ محمد صلاح وشاكر عبد الفتاح يقترب من خلافته

حوار.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف آخر تطورات القضية

من ليلى علوى لـ يسرا وإلهام شاهين.. نجمات تنافسن على أجمل إطلالة فى باريس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات سيارة كورولا 2020 في مصر والسعودية.. صور

سيدة تثير حالة ذعر بعد ادعائها الإصابة بفيروس كورونا.. شاهد

شاهد.. الإمارات تطلق أول رجل حديدي يطير بالأجنحة فوق الخليج العربي