لجنة من الزراعة للمرور على الحقول الزراعية بدمياط

على زراعات البطاطس.

ومن جانبه شدد وكيل وزارة الزراعة بدمياط ، على ضرورة تكثيف المرور الميداني والتواصل الدائم مع المزارعين للوقوف على مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها في الحال .





أضاف عبدالسميع، أنه أوصى بالاهتمام بدور الإرشاد وتكثيف الفعاليات الإرشادية من ندوات ومؤتمرات وأيام حقل وقوافل إرشادية وزيارات ميدانية لتوعية المزارع.





وأشار إلى أن المديرية تنظم عدد من الندوات لتوعية المزارعين حول الآفات الزراعية التى تصيب المحاصيل الزراعية وتسبب خسائر في المحصول.