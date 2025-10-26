قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس مياه المنوفية يتفقد جاهزية معدات الشركة في مواجهة الأزمات

شركة مياه الشرب والصرف الصحي
شركة مياه الشرب والصرف الصحي
مروة فاضل

تفقد المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عرض إصطفاف المعدات والسيارات الخاصة بالشركة للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء والسيطرة على مياه الأمطار، والتدخل الفوري للسيطرة على الأزمات والطوارئ التي قد تواجه المحافظة . 

وأوضح، أن الهدف هو رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفورى فى حالة حدوث الأزمات والطوارئ. 

وأكد، جاهزية المعدات والسيارات بالشركة لمجابهة ومواجهة الأزمات والتعامل معها بشكل فوري، والمتابعة الدورية والمستمرة لحالة الطقس والتغيرات المناخية والظروف الجوية لمواجهة التحديات التي قد تحدث أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة وإستعدادها التام لمجابهة الأزمات ، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير الاسكان ومعالي محافظ المنوفية ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

