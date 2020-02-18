الزراعة تعلن عن مشروع تجفيف الطماطم بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من الدكتور علي حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بالوزارة حول مشروع تجفيف الطماطم بالأقصر .





وقال القصير إن المشروع يأتي في إطار سعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إلى تعزيز سلاسل القيمة للحاصلات البستانية لتعظيم العائد الإقتصادى بما يخدم صغار الحائزين فى المناطق الجغرافية الأولى بالرعاية فى صعيد مصر ، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة فى توفير فرص عمل المجتمعات الريفية مع التركيز على السيدات حيث أنشأ الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة من خلال مشروع التغيرات المناخية وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى سبعة مناشر شمسية لتجفيف الطماطم لإنتاج طماطم مجففة لتصديرها للأسواق الأوروبية .





من ناحيته قال حزين إن محافظات الصعيد تمتاز بإنتاج الطماطم المجففة شمسيا في فصل الشتاء،وتم تجهيز المناشر بالمعدات اللازمة وكذلك تدريب السيدات والفتيات بالإضافة إلى ربط المنتجين بالأسواق العالمية وتذليل العقبات التسويقية .





وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن التعاون الوثيق بين المشروع والجمعيات الشريكة فى صعيد مصر والتى لها الدور الرئيسى فى إدارة وتشغيل الوحدات المذكورة .





وساهمت هذه الوحدات فى زيادة قيمة الطماطم المنتجة بنسبة 100 % بالإضافة إلى توفير 200 فرصة عمل فى الموسم للسيدات الريفيات فى صعيد مصر .