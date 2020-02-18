AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الزراعة تعلن عن مشروع تجفيف الطماطم بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:17 م
الطماطم المجففة
الطماطم المجففة
Advertisements
الاخبار
تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من الدكتور علي حزين رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بالوزارة حول مشروع تجفيف الطماطم بالأقصر .

وقال القصير إن المشروع يأتي في إطار سعى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إلى تعزيز سلاسل القيمة للحاصلات البستانية لتعظيم العائد الإقتصادى بما يخدم صغار الحائزين فى المناطق الجغرافية الأولى بالرعاية فى صعيد مصر ، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة فى توفير فرص عمل المجتمعات الريفية مع التركيز على السيدات حيث أنشأ الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة من خلال مشروع التغيرات المناخية وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى سبعة مناشر شمسية لتجفيف الطماطم لإنتاج طماطم مجففة لتصديرها للأسواق الأوروبية . 

من ناحيته قال حزين إن محافظات الصعيد تمتاز بإنتاج الطماطم المجففة شمسيا في فصل الشتاء،وتم تجهيز المناشر بالمعدات اللازمة وكذلك تدريب السيدات والفتيات بالإضافة إلى ربط المنتجين بالأسواق العالمية وتذليل العقبات التسويقية . 

وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن التعاون الوثيق بين المشروع والجمعيات الشريكة فى صعيد مصر والتى لها الدور الرئيسى فى إدارة وتشغيل الوحدات المذكورة . 

وساهمت هذه الوحدات فى زيادة قيمة الطماطم المنتجة بنسبة 100 % بالإضافة إلى توفير 200 فرصة عمل فى الموسم للسيدات الريفيات فى صعيد مصر .
الزراعة تعلن عن مشروع تجفيف الطماطم بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي
الزراعة تعلن عن مشروع تجفيف الطماطم بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي
الزراعة تعلن عن مشروع تجفيف الطماطم بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي
الزراعة تعلن عن مشروع تجفيف الطماطم بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي
الزراعة تعلن عن مشروع تجفيف الطماطم بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي
الزراعة تعلن عن مشروع تجفيف الطماطم بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي
الزراعة تعلن عن مشروع تجفيف الطماطم بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي
الزراعة تعلن عن مشروع تجفيف الطماطم بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادي الجديد حل مشاكل التقنين بالمحافظة

الزراعة تعلن التوسع في إنتاج التقاوي بالمزارع الافريقية المشتركة

بينها تطوير المعدات الزراعية..العصار والقصير يبحثان مجالات التعاون بين الإنتاج الحربى والزراعة

بينها تطوير المعدات الزراعية.. العصار والقصير يبحثان مجالات التعاون بين الإنتاج الحربى والزراعة.. تصنيع وتوريد 2000 سطارة قمح على مدار ثلاث سنوات

وزير الزراعة: خصصت يوما أسبوعيا لمقابلة نواب الشعب

الزراعة وبرنامج الأغذية العالمى يدعمون صغار المزارعين فى الأقصر..صور

ترشيحاتنا

مقالب ورعب.. أحمد سمير: لاعبو الزمالك يخافون من محمد عبدالشافي

الأهلي يحسم مصير مشاركة رمضان صبحي أمام الزمالك في السوبر

نجم الأهلي السابق: ضربوا نار في قريتي فرحا با نضمامي للمارد الأحمر

شاهد.. الشرطي الشجاع كاد يفقد حياته ثمنا للواجب

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز محمد أبو العينين بمقعد دائرة الجيزة.. فيديو

أشهر بائع أرز باللبن.. تعرف على رجل ألماني عشق دهب وأعلن إسلامه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات سيارة كورولا 2020 في مصر والسعودية.. صور

سيدة تثير حالة ذعر بعد ادعائها الإصابة بفيروس كورونا.. شاهد

شاهد.. الإمارات تطلق أول رجل حديدي يطير بالأجنحة فوق الخليج العربي